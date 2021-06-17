17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

17.06.2021, четверг

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Вклад бизнес-компаний в развитие экологического волонтерства на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области в режиме ВКС

11:00 Челябинск – Финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-07 годов рождения (спортивный комплекс «Лидер», ул. Копейское шоссе, 43А)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная перспективам развития строительного рынка с участием вице-губернатора Сергея Шаля, главного архитектора города Павла Крутолапова, представителей застройщиков и банков (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А, зал «Магистр»)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция ««Зарядка с Чемпионом»: олимпийский сезон» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Вручение дипломов молодым врачам – выпускникам медицинского колледжа по специальности «Лечебное дело», которые далее направляются работать в медицинские учреждения Челябинской области (ул. Больничная, 18)

14:00 Челябинск – Награждение победителей и призеров областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-07 годов рождения (спортивный комплекс «Лидер», ул. Копейское шоссе, 43А)

17:30 Челябинск – Брифинг для журналистов «Челябинск. 20 джазовых лет» с участием Валерия Сундарева, Георгия Анохина, Виктора Риккера, Станислава Бережнова и Кирилла Мошкова (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

Челябинск. Другие новости 16.06.21

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