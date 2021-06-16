В Челябинской области отказались от 45-й Ильменки из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Организаторы известных фестивалей на Южном Урале пересматривают планы из-за третьей волны распространения коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы отказались от проведения 45-го Ильменского фестиваля авторской песни, который должен был проходить с 25 по 27 июня в ГЛК «Солнечная долина».

Такое решение было принято после рекомендации Роспотребнадзора на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Эту информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.

Кроме того, было принято решение о переносе сроков проведения Бажовского фестиваля народного творчества. Пока речь идет об августе этого года. Вместе с тем, его организаторы также не исключают отмены мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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