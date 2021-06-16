В Челябинской области отказались от 45-й Ильменки из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Организаторы известных фестивалей на Южном Урале пересматривают планы из-за третьей волны распространения коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы отказались от проведения 45-го Ильменского фестиваля авторской песни, который должен был проходить с 25 по 27 июня в ГЛК «Солнечная долина».
Такое решение было принято после рекомендации Роспотребнадзора на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Эту информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.
Кроме того, было принято решение о переносе сроков проведения Бажовского фестиваля народного творчества. Пока речь идет об августе этого года. Вместе с тем, его организаторы также не исключают отмены мероприятия.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.06.21
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