Южноуральские депутаты отказались от очных заседаний

Южноуральские депутаты снова переходят на «режим здоровьесбережения»: заседание Законодательного собрания Челябинской области сегодня проведут по видео-конференц-связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобным образом региональный парламент работал с весны 2020 года до начала 2021 – в связи с эпидемией коронавируса. Сейчас, когда заболеваемость снова начала нарастать, решено вернуться к схеме заседаний, когда в зале находятся только депутаты, работающие на освобожденной основе (это 15 из 60 парламентариев), остальные подключаются по ВКС.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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