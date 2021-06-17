Бандиты из группировки, державшей в страхе Миасс, получили пожизненные сроки

Члены ОПГ «Турбазовские» получили пожизненные сроки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного следственного управления СКР по Москве, суд вынес приговор членам межрегиональной ОПГ, терроризировавшей на протяжении 12 лет Москву, Челябинскую, Московскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.

Значительная часть бандитов начинали свою криминальную карьеру в Миассе в ОПГ «Турбазовские». Потом интересы группировки расширились, распространившись на Москву, Подмосковье и юг России. К тому моменту они слились с представителями еще одной преступной группировки – «Пушкинские».

В апреле нынешнего года присяжные признали виновными 8 из 10 обвиняемых. Миассец Дмитрий Минтюкляев, один из лидеров ОПГ, был освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности. Правда, он уже отбывает наказание за другие преступления, в данном же процессе ему вменялось только участие в организованном преступном сообществе. Еще один обвиняемый – бывший мэр Миасса Виктор Ардабьевский – скончался в СИЗО в прошлом году.

Остальных подсудимых, в том числе троих выходцев из Миасса, признали виновными в убийствах, покушении, рэкете и разбоях.

В итоге трое из обвиняемых – Дмитрий Лесняков, а также южноуральцы Дмитрий Завьялов и Ралиф Фаизов – были приговорены к пожизненным срокам. Другие члены группировки – к различным срокам лишения свободы.

«В период с 1999 по 2011 годы Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, в состав которой в разное время вошли Дмитрий Задков, Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов, а также иные лица, – рассказали представители СКР. – Участники преступного сообщества совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и разбои на территории города Москвы, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края».

Следствием установлено, что участники сообщества посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями. Так, 14 ноября 2006 года Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер вместе с тремя другими соучастниками расстреляли из автоматов во дворе жилого дома по улице Удальцова в Москве ростовского бизнесмена и его охранника, мешавших им расширить сферы влияния в Ростове-на-Дону.

На основании вердикта приговором суда Дмитрию Лесникову, Дмитрию Завьялову и Ралифу Фаизову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Остальным участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 23 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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