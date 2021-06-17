Суд отложил рассмотрение апелляции замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске перенесли рассмотрение жалобы высокопоставленного чиновника на заключение под стражу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отложил на 24 июня заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест первого заместителя главы регионального минстроя Ивана Белавкина, удовлетворив ходатайство прокурора.

Напомним, чиновника задержали 3 июня. По версии следствия Белавкин в период с декабря 2020 по март 2021 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах этой организации при выполнении муниципального контракта.

Сам чиновник отказывается давать показания и признавать вину.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив Белавкина на 2 месяца в СИЗО, до 3 августа сего года. Но чиновник оспорил это решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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