Детский лагерь закрытого режима: в загородных комплексах ужесточили антиковидные меры

На Южном Урале детские загородные лагеря переводят в закрытый режим.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с осложняющейся ситуацией по заболеваемости коронавирусом детям и сотрудникам запрещено покидать оздоровительные комплексы в течение всей смены.
Родительские дни отменены, сотрудники все свободное время обязаны проводить на территории лагеря.
Поводом для введения режима обсервации стало то, что в пересменку у трех сотрудников одного детского центра выявили коронавирус.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 17.06.21
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