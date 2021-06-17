Детский лагерь закрытого режима: в загородных комплексах ужесточили антиковидные меры

На Южном Урале детские загородные лагеря переводят в закрытый режим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с осложняющейся ситуацией по заболеваемости коронавирусом детям и сотрудникам запрещено покидать оздоровительные комплексы в течение всей смены.

Родительские дни отменены, сотрудники все свободное время обязаны проводить на территории лагеря.

Поводом для введения режима обсервации стало то, что в пересменку у трех сотрудников одного детского центра выявили коронавирус.

Челябинск, Павел Зварзин

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