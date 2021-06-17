Два человека утонули в реках Южного Урала за сутки

В Челябинской области за сутки утонули двое мужчин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедии произошли на реках области в среду, 16 июня. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Один из инцидентов зафиксировали в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Здесь мужчина ушел купаться в реке Урал. Тело южноуральца обнаружили в 10 метрах от берега, на глубине около метра. Спасатели не исключают, что мужчина был нетрезв. К тому же он купался в не предназначенном для этого месте.

Другая трагедия произошла в поселке Требиат Агаповского района. Здесь 72-летний южноуралец пошел купаться в реке Бахта и исчез. Утопленника обнаружили в пяти метрах от берега.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.21

Детский лагерь закрытого режима: в загородных комплексах ужесточили антиковидные меры. / Суд отложил рассмотрение апелляции замминистра строительства Челябинской области. / Бандиты из группировки, державшей в страхе Миасс, получили пожизненные сроки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»