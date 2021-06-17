В воду не заходить: единственный питьевой источник Челябинска затянуло странной пеной

Единственный питьевой источник Челябинска и главное место отдыха горожан затянуло странной пеной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане боятся заходить вводу и публикуют фото и видео Шершневского водохранилища в соцсетях.

«По данному факту сотрудники регионального министерства экологии проведут проверку. Скорее всего, это связано с цветением сине-зеленых водорослей и их распадом, – заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. – Еще 2 недели назад из-за аномальной жары озеро активно цвело и покрылось зеленой пленкой. После отмирания водорослей большое количество органики осталось в водоеме. Данная пена образуется при высвобождении компонентов разложения, смешиваясь с воздухом и водой. На видео, снятое горожанами, видно, как на гидроцикле человек катается в месте цветения водорослей и перемешивает всю эту массу. Это еще раз подтверждает версию экологов, что данное явление не связано с антропогенным воздействием человека на водный объект. Пена не опасна и пропадет в ближайшие дни. Однако купаться в ней точно не стоит».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.06.21

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