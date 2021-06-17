В Челябинской области за сутки выявлено 95 новых случаев ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 95 новых случаев коронавируса. Это на 3% больше, чем накануне.

Региональный минздрав сообщает о смерти 5 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 64 тысячи 514 зараженных. 2 тысячи 944 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 724).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.06.21

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