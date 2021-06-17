«Комплекс младшего брата». В Челябинске продолжают обсуждать Стратегию-2035

Лишенные права голоса в ходе публичных слушаний жители Челябинска продолжают комментировать стратегию развития города в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комплексом младшего брата назвали Стратегию-2035 представители одной из политических партий.

«Цель Стратегии Челябинск 2035 – догнать и обогнать Екатеринбург. Не важно, в чем и для чего, главное – быть выше в рейтинге», – комментируют горожане.

Между тем, в указанных в проекте документа рейтинг у Челябинска весьма незавидное положение. Так, по качеству жизни за 2020 год Челябинск находится на 16 месте из 75 городов России. У Екатеринбурга – 6 место. В столице Южного Урала показатели ниже соседей по 10 из 11 критериям. При этом в Челябинске выше уровень деструктивного поведения населения, конфликтнее социальная среда, ниже уровень благополучия и бизнес-среды, хуже качество работы ЖКХ и местных властей.

По индексу качества городской среды городов-миллионников за 2020 год Челябинск остается на 11 месте из 15 городов, Екатеринбург – на 6-м. Из шести критериев рэнкинга (оценка количественных (объемных) показателей деятельности) лишь по одному (жилье и прилегающие пространства) у Челябинска балл выше среднего по всему рейтингу. По остальным – улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство – балл Челябинска ниже среднего.

В рейтинге «умных городов»-миллионников за 2019 год Челябинск и вовсе занимает 14 место из 15, Екатеринбург на 2-м месте.

И лишь в Международном рейтинге экосистемы стартапов Челябинск опережает соседей. У столицы Южного Урала 6 место в России, 56 в Восточной Европе и 637 в мире. При этом и Челябинск, и Екатеринбург ухудшают свои позиции.

Впрочем, если сравнить конкретные показатели двух уральских столиц, все окажется не так однозначно. Так, количественный и качественный бал у обоих городов одинаков – по 0,03 против 7,37 и 15,64 у Москвы. При этом в Челябинске, согласно составителям рейтинга, ситуация благоприятствует, в основном, стартапам в области программного обеспечения и данных, а также социальных сетей и досуга. В то время как экосистема Екатеринбурга нацелена на появление стартапов в области программного обеспечения и данных, оборудования и интернета вещей, а также электронной коммерции и розничной торговли.

К тому же, по идее, эффективная экосистема стартапов призвана решать вопрос интеллектуальной эмиграции. Между тем, как признала на презентации Стратегии-2035 мэр Челябинска Наталья Котова, одной из проблем города является отток населения. При этом, по данным рейтинга качества жизни, в целом челябинцы менее склонны к миграции, нежели их соседи. А значит, покидают город представители наиболее интеллектуально и экономически мобильных групп, к которым традиционно относят и создателей стартапов, что увеличивает угрозу того, что плоды создания новых компаний будут пожинать в других регионах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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