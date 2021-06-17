В Магнитогорске топ-менеджер предприятия недоплатил 175 миллионов рублей налогов

В Челябинской области директор коммерческого предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 175 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении директора коммерческого предприятия из Магнитогорска.
По данным следствия, в 2016-2018 годах топ-менеджер предоставил налоговикам информацию о фиктивных сделках. Это позволило структуре получить право на налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. В итоге компания недоплатила более 175 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 17.06.21
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