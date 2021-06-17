Депутат южноуральского парламента потерял мандат из-за долга перед однопартийцем

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли отставку «единоросса» Вячеслава Ершова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат челябинского ЗСО Вячеслав Ершов подал в отставку после того, как его обвинили в указании недостоверных сведений в декларации о доходах и расходах.

Вот уже несколько месяцев разгорается финансовый спор между Ершовым и фирмой КСМИ (учредителем является бизнес-партнер экс-депутата ЗСО Константина Толкачева, также «единоросса»). Компания подала в суд на парламентария, чтобы взыскать с него долг в 1,5 миллиона рублей.

Именно это стало поводом для жалобы на Ершова: в опубликованной на сайте заксобрания декларации не было сведений о спорных финансовых обязательствах.

Впрочем, после того как о жалобе стало известно прессе, в ЗСО заявили, что информация о долге в полном варианте сведений о доходах была, но не подлежала опубликованию.

Несмотря на это, Вячеслав Ершов подал заявление о сложении с себя полномочий депутата. Региональный парламент это заявление удовлетворил.

Как сообщили в областном избиркоме, довыборы на освободившееся кресло могут пройти в единый день голосования 14 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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