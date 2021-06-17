Мэрия Челябинска пытается оправдаться за дубайские «каникулы»

Челябинские чиновники попытались объяснить поездку главы города в теплые края.

Как уже сообщал «Новый День», группа высокопоставленных чиновников, в том числе мэр областного центра Наталья Котова и министр экономического развития региона Наталья Лугачева, в конце мая отправились в Дубай в рамках обучения по программе Master of Public Administration от бизнес-школы «Сколково».

Чиновники находились в эмирате с 29 мая по 5 июня, хотя программа обучения длилась с 31 мая по 4 июня. При этом вся поездка была оплачена из бюджета.

Теперь прокуратура выясняет, на каком основании было использовано бюджетное финансирование.

Сразу после того, как информация о прокурорской проверке появилась в СМИ, последовал комментарий пресс-службы мэрии. «Необходимость прибыть за сутки до начала учебы была продиктована действующими на территории ОАЭ требованиями и ограничениями, связанными с распространением COVID-19, – заявили в городской администрации. – Так, по прилету, необходимо было сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице по месту пребывания в течение максимум 24 часов».

По словам чиновников, учитывая время, которое необходимо было потратить на дорогу из Челябинска в Екатеринбург, на прохождение всех видов необходимых процедур в аэропорту вылета и по прилету, в связи с необходимостью прибыть в ОАЭ не позднее 9:00 30 мая (для прохождения ПЦР-теста и соблюдения самоизоляции), командировка Натальи Котовой и ее заместителя началась 29 мая.

«Учебная программа завершилась вечером 4 июня. На момент бронирования ближайший возможный прямой рейс до Екатеринбурга был в 14:25 5 июня (по данным туроператора)", – уточнили в пресс-службе мэрии.

Что помешало чиновникам вернуться через Москву (туда и билеты дешевле стоят, да и рейсы чаще), в администрации пояснять не стали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.21

Депутат южноуральского парламента потерял мандат из-за долга перед однопартийцем. / Итоги парламентской пятилетки: как вы оцениваете работу Госдумы?. / В Магнитогорске топ-менеджер предприятия недоплатил 175 миллионов рублей налогов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»