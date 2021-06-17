В Челябинской области отменили Бушуевский фестиваль и перенесли Сабантуй

Власти Южного Урала продолжают отменять массовые мероприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, по рекомендации Роспотребнадзора и в целях недопущения роста заболеваемости коронавирусом оргкомитетом Бушуевского фестиваля принято решение не проводить его в 2021 году.

Всероссийский Бушуевский фестиваль – масштабное традиционное мероприятие, на которое в Златоуст съезжаются оружейники, кузнецы, мастера декоративно-прикладного народного творчества со всей страны. В 2019 году общее число посетителей составило более 30 тысяч человек. В этом году он должен был пройти с 17 по 18 июля впервые на новом месте.

В 2020 году Бушуевский фестиваль также был отменен из-за ковида.

Кроме того, по информации мэрии Магнитогорска, в связи с риском ухудшения эпидемиологической ситуации в Челябинской области празднование Сабантуя в городе переносится на неопределенный срок.

Напомним, ранее был отменен Ильменский фестиваль авторской песни, а XVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества перенесли на неопределенный срок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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