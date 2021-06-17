На границе Челябинской области ввели ЧС из-за нашествия саранчи

В одном из районов Башкирии власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия саранчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», саранча заполонила сельхозугодья Баймакского района Башкирии, граничащего с Кизильским районом Челябинской области.

Ситуация настолько серьезна, что власти республики ввели в муниципалитете режим ЧС. «Превышен экономический порог вредоносности по саранче, вредитель распространяется на сенокосах и лугах, площадью 3,5 тысячи га, – цитирует «АиФ-Уфа» замначальника отдела по работе с инвесторами и внешним связям республиканского минсельхоза Алмаза Галимова. – Принимаются меры для предотвращения дальнейшего распространения вредителя».

По словам чиновника, власти рассчитывают локализовать очаги в течение двух-трех суток. Нашествие саранчи связывают с благоприятными для нее погодными условиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.21

В Челябинской области отменили Бушуевский фестиваль и перенесли Сабантуй. / Мэрия Челябинска пытается оправдаться за дубайские «каникулы». / Депутат южноуральского парламента потерял мандат из-за долга перед однопартийцем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»