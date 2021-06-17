В Катав-Ивановске возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 35-летней жительницы Катав-Ивановска.

Напомним, тело новорожденного нашли на местном кладбище в мае нынешнего года. При это женщина сначала рассказала, что младенец умер во время домашних родов.

«Следствием установлено, что в апреле текущего года у подозреваемой в городе Катав-Ивановске в ходе домашних родов родился сын, которого она вынесла в коробке из дома. Ребенок, оставшийся без помощи матери, скончался. После этого, подозреваемая закопала тело младенца на кладбище. Женщина не состояла на учете медиков», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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