На Южном Урале жара спадет лишь на два дня

Жара уйдет из Челябинской области ненадолго.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на пятницу в регионе ожидается облачная погода с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный. Температура воздуха +12, +17, в горах и низинах до +9 градусов по Цельсию.

Днем 18 июня сохранится дождливая погода. Воздух прогреется до 18-23 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20, ночью при грозах до 25 метров в секунду.

Ночь на субботу, 19 июня, будет преимущественно без осадков, температура +6, +11 градусов. Днем дожди вернутся, а столбик термометра поднимется к отметке +19, +24 градуса, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье, несмотря на дожди и порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду, жара вернется в регион. Ночью на Южном Урале синоптики обещают 12-17 градусов выше нуля, днем ожидается +26, +31 градус.

Челябинску в ближайшие три дня также обещают дожди и грозы. Температура в пятницу – 14-16 градусов выше нуля, днем – до 21 градуса тепла. В ночь на 19 июня ожидается не выше +10 градусов, днем температура вернется к пятничным значениям. В воскресенье синоптики обещают +14, +16 градусов ночью и +26, +28 градусов – днем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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