Под Челябинском горит известная птицефабрика

Пожар охватил предприятие бывшего первого замгубернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», загорелось одно из зданий птицефабрики «Равис», расположенной в поселке Рощино Сосновского района. Столб дыма виден из нескольких районов Челябинска.

Как стало известно, загорелась крыша птичника, заполненного птицей. Вероятной причиной может быть попавшая в здание молния во время хлынувшего на поселок дождя.

На месте возгорания работает несколько экипажей пожарных машин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.21

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