18 июня ожидаются следующие события – Челябинск

18.06.2021, пятница

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «АиФ-Челябинск» на платформе ZOOM, посвященная теме приемной кампании в вузы Челябинской области

12:00 Челябинск – Акция «Парк Безопасности»: на выставке представят пожарную машину и автомобиль медицины катастроф, расскажут, как выбраться из леса, пожара, неприятных историй. Также будет зарядка со звездой, практика приемов первой помощи на манекене, лекции и экскурсионные программы для детей и взрослых (сквер им. Колющенко)

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Промежуточные итоги сезонного ремонта дорог в Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

Челябинск. Другие новости 17.06.21

Не ваше дело: в мэрии Челябинска отказались раскрывать итоги экспертизы по Комсомольскому проспекту. / Под Челябинском горит известная птицефабрика. / На Южном Урале жара спадет лишь на два дня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»