ОНФ: Комитет дорожного хозяйства Челябинска пускает по ветру миллионы бюджетных рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска (КДХ) пускает по ветру миллионы бюджетных рублей: ведомство за долгие годы не удосужилось наладить межведомственное взаимодействие между сетевиками и дорожниками. В итоги огромные средства тратятся неэффективно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Контрольно-счетная палата Челябинской области проверила КДХ по обращениям экспертов Общероссийского народного фронта.

«Отсутствие взаимодействия балансодержателей инженерных сетей, комитета дорожного хозяйства и подрядчиков – давняя проблема, – подчеркивают в ОНФ. – Типичная ситуация в Челябинске выглядит так: едва на новом участке завершаются дорожные работы, как дорогу перекрывают коммунальщики, которые после проведения необходимых манипуляций не утруждают себя надлежащим восстановлением дорожного полотна. В результате новая дорога очень скоро разрушается. В КДХ о проблеме прекрасно осведомлены, но за долгие годы не продвинулись дальше обещаний, хотя эксперты ОНФ предлагали готовое решение – разработать правовую регламентацию взаимодействия коммунальщиков и дорожников».

Яркий пример – участок дороги на улице Коммуны, отремонтированный в 2019 году в рамках нацпроекту. За два года коммунальщики перерыли ее, что называется, вдоль и поперек. Сейчас там вновь ведутся работы.

Похожая ситуация на улице Цвиллинга. Здесь после масштабных коммунальных работ пришлось вовсе перекладывать асфальт.

«Заняв безразличную позицию, КДХ косвенно вынуждает город неэффективно расходовать миллионы рублей. Если посчитать ущерб за долгие годы, сумма получится космической, – заявили в ОНФ. – С тем, что системную проблему нужно решать, согласились и в контрольно-счетной палате, выдав комитету представление устранить нарушение. В ведомстве подчеркнули, что КДХ необходимо разработать алгоритм межведомственного взаимодействия и сделать его главным ориентиром для сетевиков и подрядчиков, чтобы итогом их работы стало увеличение сроков эксплуатации дорожного покрытия».

Кроме того, КСП выявило отсутствие индикативных показателей, предусмотренных нацпроектом, изменение дополнительными соглашениями некоторых существенных условий муниципальных контрактов на выполнение работ (добавление или исключение отдельных видов работ в сметах) и нарушения в сфере законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Эксперты ОНФ обратились к главе Челябинска с просьбой взять решение описанных системных проблем на контроль. Общественники подчеркивают, что ситуация с каждым годом лишь усугубляется и зачастую в ненормативном состоянии находятся даже те объекты, что ремонтируются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, что это далеко не первая серьезная претензия к КДХ, однако ни руководство ведомства, ни глава города никаких выводов до сих пор не сделали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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