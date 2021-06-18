В Челябинске откроют еще один отдел полиции

В Курчатовском районе Челябинска появится новый отдел полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, начальник регионального полицейского главка Андрей Сергеев провел выездную рабочую встречу с главой города Натальей Котовой по вопросу создания дополнительного отдела полиции в Курчатовском районе.

Личный состав нового территориального органа внутренних дел планируется разместить в здании, расположенном в микрорайоне Парковый по улице Профессора Благих, 83-а. Такое решение было принято в связи с активно ведущимся строительством в районе и увеличивающимся количеством жителей.

Выездная встреча проходила на территории расположения здания будущего отдела полиции. В ходе встречи присутствующие обсудили вопросы передачи здания, юридические аспекты сделки и масштабы предстоящих работ. Участники мероприятия поддержали принятое решение и сошлись во мнении, что появление отдела полиции в микрорайоне Парковый будет способствовать укреплению правопорядка на территории Курчатовского района, позволит обеспечить безопасность граждан и усилит их защищенность от преступных посягательств.

На сегодняшний день на территории, обслуживаемой отделом полиции «Курчатовский», расположено 1 тысяча 42 многоэтажных жилых дома с численностью постоянно проживающего населения около 250 тысяч человек. Границы вновь образующегося органа внутренних дел пройдут от западной границы Челябинска по Новоградскому проспекту до пересечения с улицей Салавата Юлаева, затем по проспекту Победы до пересечения с улицами Молдавской и Захаренко, дом 6. В северо-восточном направлении территория обслуживания дойдет до пересечения с улицей Молодогвардейцев, дом 1 Б, далее до железнодорожных путей, вдоль полотна в северо-западном направлении до улицы Шагольской, дом 86, и в юго-западном направлении до западной границы города. В пределах указанных границ в общей сложности расположено 306 многоэтажных жилых домов с численностью постоянно проживающего населения более 95 тысяч человек.

В силовом ведомстве заверили, что создание самостоятельного органа внутренних дел не повлечет увеличения штатов: имеющаяся численность сотрудников ОП «Курчатовский» будет перераспределена за счет оптимизации организационно-штатной структуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.21

ОНФ: Комитет дорожного хозяйства Челябинска пускает по ветру миллионы бюджетных рублей. / 18 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Не ваше дело: в мэрии Челябинска отказались раскрывать итоги экспертизы по Комсомольскому проспекту. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»