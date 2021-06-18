На участке одной из основных магистралей Челябинска ограничат движение

Движение транспорта по проспекту Победы в Челябинске временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, затруднение связано с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети.

Движение транспорта будет ограничено по проспекту Победы в районе дома №151-б с 8 часов 19 июня до 20 часов 8 июля.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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