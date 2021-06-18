В Челябинской области снова закрывают медучреждения под ковидные базы

Роддом челябинской ГКБ №8 перепрофилируют под ковид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 июня роддом ГКБ №8 прекратил прием пациенток. Об этом учреждение сообщило на официальной странице в социальных сетях.

Причиной стало решение областных властей о перепрофилировании отделения больницы под ковидную базу. Как пояснили в региональном правительстве, решение обусловлено недозагрузкой учреждения.

Напомним, на данный момент в области действует 15 ковидных баз на 1617 коек. Однако власти опасаются третьей волны пандемии новой коронавирусной инфекции: в регионе уже около недели растет заболеваемость.

Также стало известно о введении карантина в роддоме ЮУГМУ: у одной из пациенток выявили ковид.

Челябинск, Виктор Елисеев

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