Поспать не получится: все выходные по ночам будут ремонтировать оживленный перекресток в Челябинске

В Челябинске отремонтируют перекресток проспекта Ленина и улицы Рождественского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 20 часов 18 июня до 8 часов 21 июня в рамках заключенного муниципального контракта по ремонту дорожного покрытия на пересечениях автомобильных дорог и трамвайных путей, будут выполнены работы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского.

Из-за интенсивного движения на переездах ремонтные работы будут проводиться только в ночное время.

«Просим всех участников дорожного движения, а также жителей близлежащих домов отнестись с пониманием к временным трудностям», – заявили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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