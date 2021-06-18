Магнитогорец сгорел в собственном автомобиле

Южноуралец не смог выбраться из горящего авто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 18 июня, в 07:10 на улице Грязнова в Магнитогорске.

54-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндай Акцент», по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на дерево, после чего произошло возгорание автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.21

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