Магнитогорец сгорел в собственном автомобиле

Южноуралец не смог выбраться из горящего авто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 18 июня, в 07:10 на улице Грязнова в Магнитогорске.
54-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндай Акцент», по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на дерево, после чего произошло возгорание автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.06.21
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