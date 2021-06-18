В Челябинске микрорайон новостроек «украсили» ободранной остановкой

Челябинцев возмутил бэушный остановочный комплекс, появившийся в новом микрорайоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска установили наконец остановочный комплекс в микрорайоне Чурилово. Но горожане «щедрость» властей, мягко говоря, не оценили. Своим возмущением они поделились в социальных сетях.

Фото «обновленной» остановки челябинцы опубликовали в нескольких интернет-сообществах. На снимке запечатлен явно поистрепавшийся комплекс с облезлой краской. Перед установкой даже не удосужились очистить конструкцию от бумажных объявлений и граффити.

«Как говорила моя бабушка: «На тебе, Боже, что нам негоже». Кто-то, видимо, решил, что Чурилово – отличное место, куда можно сливать всю помойку, которую жалко выкидывать? Глаза бы мои не видели этот срам. Какой степени должны быть наплевательство и некомпетентность, чтобы пороть такое? Просто плюнули нам сейчас всем в лицо», – возмущаются жители микрорайона.

Теперь можно ждать торжественного открытия остановочного комплекса с участием чиновников, иронизируют горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.21

Магнитогорец сгорел в собственном автомобиле. / Поспать не получится: все выходные по ночам будут ремонтировать оживленный перекресток в Челябинске. / В Челябинской области снова закрывают медучреждения под ковидные базы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»