Власти Челябинска рекомендовали вакцинировать от COVID-19 сотрудников общепита и ритейла

Владельцам учреждений общепита и торговли рекомендовали привить своих сотрудников от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее письмо управление по торговле и услугам мэрии направило руководству заведений общественного питания и розничной торговли. Об этом один из владельцев таких учреждений рассказал в социальных сетях.

Документ рекомендует определить количество сотрудников, готовых добровольно поставить прививку от коронавирусной инфекции, предоставив городским чиновникам списки до 23 июня. В свою очередь, мэрия обещает организовать выезд медиков непосредственно в организации.

«В случае выявления на предприятии очага заболевания, все непривитые и не переболевшие COVID-19 сотрудники будут отправлены управлением Роспотребнадзора на карантин», – предупреждают в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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