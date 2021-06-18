В Челябинске столкнулись два такси. Одна машина перевернулась, есть пострадавшие

Челябинцы пострадали в ДТП с участием двух такси.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 18 июня, в Металлургическом районе. Горожане рассказали об этом в социальных сетях.
По словам очевидцев, на перекрестке улиц Мира и Румянцева столкнулись два автомобиля такси. От удара одна из машин перевернулась на крышу.
На месте работают несколько бригад скорой помощи, рассказывают горожане. Известно, что в результате аварии пострадал, как минимум, один человек – пассажирка перевернувшегося такси.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.06.21
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