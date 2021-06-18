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Пятница, 18 июня 2021, 15:27 мск

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Магнитогорцев признали лучшими среди металлургов, работающих со стартапами

ММК стал лучшей металлургической компанией России по работе со стартапами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», согласно независимому рейтингу, опубликованному проектом Barometer (входит в инвестиционную компанию A.Partners), ПАО «ММК» вошло в топ-10 корпораций России с точки зрения работы с открытыми инновациями. Среди металлургических компаний это лучший результат.

По определению Barometer, открытые инновации – это технологические решения или продукты, используемые корпорацией, которые разработаны вне ее собственных научных отделов и не получены путем сотрудничества с другими крупными компаниями. Чаще всего разработчиками таких решений являются стартапы или отдельные предприниматели. В 2021 году Barometer во второй раз оценил крупнейшие российские компании по критериям, отражающим эффективность их сотрудничества с такими разработчиками.

ММК в настоящее время совершенствует производственные процессы и реализует масштабную Стратегию цифровизации, при этом активно привлекает сторонних разработчиков, используя различные инструменты: ежегодные программы НИОКР (реализуемые, как со стартапами, так и с крупными научно-исследовательскими центрами), Центр R&D (Research and Development) Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, функциональный центр в ИЦ Сколково.

ММК тщательно отбирает разработки, подходящие для работы комбината: к примеру, по итогам металлургического акселератора «SteelStart», прошедшего в 2020 году, компания расширила сотрудничество с разработчиком твердосплавных покрытий «Микробор», повышающих эксплуатационный ресурс прокатных валков. Кроме того, ММК регулярно проводит собственный внутренний акселератор и «Дни открытых дверей» для потенциальных поставщиков, в том числе для скаутинга новых технологических решений.

«Для нас очень важно скрупулезно изучать все проекты, которые представляют на конкурсах и акселераторах, анализировать, насколько то или иное решение подходит именно нашей компании, – комментирует Георгий Ларин, руководитель функционального центра ПАО «ММК» в Сколково. – Конечно, мы рады столь высокой оценке работы ММК с открытыми инновациями, и будем дальше совершенствовать и развивать это направление».

Челябинск, Виктор Елисеев

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