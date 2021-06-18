Забил до смерти за шоколадку: южноуралец ответит в суде за убийство собутыльницы

Житель Сатки предстанет перед судом за убийство женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки утвердило обвинительное заключение в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровья.

По версии следствия молодой человек 12 марта этого года выпивал в квартире знакомого в компании двух женщин. В какой-то момент он решил, что одна из женщин украла пачку сигарет и шоколадку, набросился на нее и нанес не менее 48 ударов кулаками и ногами по голове и телу, от которых она скончалась на месте. После этого он избил и вторую собутыльницу, причинив легкий вред здоровью.

После этого участники застолья покинули квартиру, оставив там труп женщины. Спустя три дня саткинец и хозяин квартиры вернулись, перенесли труп на балкон и ночью выбросили с балкона на улицу.

В ходе предварительного следствия южноуралец полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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