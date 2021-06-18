С мэрии Снежинска взыскивают 8 миллионов рублей за вырубку леса в водоохранной зоне

Прокуратура требует с властей Снежинска 8 миллионов рублей за снос лесных насаждений в водоохранной зоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Снежинск провело проверку исполнения администрацией города требований природоохранного законодательства.

Установлено, что в 2018 году между МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» и горожанином был заключен договор аренды земельного участка. При этом в связи с нахождением части участка в водоохранной зоне озера Сунгуль хозяйственная и другая деятельность на нем ограничена водным законодательством.

Несмотря на это в феврале 2020 года мэрия выдала арендатору разрешение на строительство лодочной мастерской яхт-клуба. После чего городские власти по обращению арендатора поручили МКУ «Снежинское лесничество» по обращению арендатора поручено вырубить на земельном участке деревья и кустарники, которые в последующем продали субарендатору земли.

Вместе с тем, действия чиновников по выдаче разрешения на строительство и вырубке зеленых насаждений на земельном участке являются незаконными, настаивают в прокуратуре. «Лесохозяйственным регламентом Снежинского городского округа определено, что леса, расположенные в лесном квартале 70 относятся к защитным лесам, расположенным в водоохранной зоне озера Сунгуль, – объясняют в надзорном ведомстве. – Согласно положениям Водного кодекса РФ на территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, действуют ограничения, предусмотренные правовым режимом защитных лесов».

Так, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. Лодочная мастерская яхт-клуба не относится к указанным объектам, заметили в прокуратуре.

При этом протесты на действия мэрии, направленные городским властям, были отклонены. В связи с этим прокурор Снежинска обратился в суд с иском о признании постановлений администрации города незаконными; признании сделки по заключению договора купли-продажи вырубленных деревьев субарендатору недействительной; признании незаконным разрешения мэрии на строительство объекта капитального строительства и возложении на городские власти обязанности привести земельный участок в первоначальное состояние, освободить его от размещенного объекта и восстановить лесные насаждения. Также надзорное ведомство требует взыскать с администрации более 8 миллионов рублей.

По ходатайству прокурора суд запретил субарендатору производить любые действия, направленные на продолжение строительных и иных видов работ на земельном участке.

Кроме того, мировой судья оштрафовал заместителя главы Снежинска за нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах на 40 тысяч рублей. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, где чиновник пытался оспорить это решение, законность судебного акта подтвердил.

Также в настоящее время на основании направленных материалов прокурорской проверки в следственном отделе СКР по городу Касли возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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