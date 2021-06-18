В Ростехнадзоре рассказали о причинах взрыва в челябинской ГКБ №2

В Ростехнадзоре назвали причины взрыва в ГКБ №2 Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, ведомство завершило расследование причин взрыва на кислородной станции больницы №2 в Челябинске.

Напомним, взрыв произошел днем 31 октября 2020 года. Взрывной волной выбило окна не только больницы, но и соседних зданий. Больше всего пострадал многоэтажный жилой дом, в котором выгорело несколько квартир.

В то время ГКБ была одной из ковидных баз. В момент ЧП в больнице 5 пациентам проводились реанимационные мероприятия. Их спасти не удалось (сначала в региональном минздраве утверждали, что все пятеро умерли до взрыва, потом уточнили – перед ЧП произошла клиническая смерть, а в момент взрыва врачи еще пытались вернуть их к жизни). Еще двое пациентов скончались уже после перевода их в другое лечебное учреждение.

«В ходе расследования установлено, что причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности», – рассказали представители Ростехнадзора.

Кроме того, специалисты выявили же ряд нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Так, в учреждении отсутствовала проектная документация на монтаж кислородной станции, не соблюдались требования изготовителя оборудования, установленных руководством по эксплуатации. Кислородная станция не была зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов, а также не имела лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности.

Также у персонала не было аттестации ответственных за осуществление производственного контроля, исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, сотрудники не проходили проверку знаний в объеме производственных инструкций и не имели надлежащего допуска к работе.

Комиссией предложены мероприятия по устранению причин аварии и недопущению нарушений, исполнение которых взято на контроль управлением.

По результатам расследования в отношении МАУЗ «ГКБ №2» возбуждено административное производство по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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