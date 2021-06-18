Экс-замначальника подразделения полиции Магнитогорска признали виновной в получении взятки

В Челябинской области бывший заместитель начальника структурного подразделения районного отдела полиции признана виновной в совершении коррупционного преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника структурного подразделения одного из районных отделов полиции Магнитогорска.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году женщина 70 тысяч рублей от руководителя юридической компании (в отношении него уголовное дело рассматривается судом). За это она воздерживалась от проверок соблюдения требований миграционного законодательства иностранцами, которым тот оказывал юридические услуги по оформлению документов для пребывания на территории Российской Федерации.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил бывшую полицейскую к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 290 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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