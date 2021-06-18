На Южном Урале экс-полицейского отправили в колонию за изнасилование подчиненной

В Чебаркуле суд огласил приговор экс-полицейскому, принуждавшему подчиненных к сексу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чебаркульский городской суд признал бывшего начальника следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифа Биктимирова виновным в изнасиловании.

Напомним, Биктимирова уволили за харрасмент в июне 2019 года. Тогда же возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ (понуждение к сексуальным действиям).

На принуждение к сексу под угрозой «неприятностей по службе» пожаловались шесть женщин-полицейских. В августе добавилась новое обвинение – в изнасиловании подчиненной (ч.1 ст. 131 УК РФ).

В итоге от наказания за харрасмент экс-полицейскому удалось избежать в виду истечения сроков давности. За изнасилование его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, с запретом занимать должности в полиции на два года и лишением звания подполковника юстиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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