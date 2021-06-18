Мэрию Челябинска обвинили в сговоре с фирмой, получившей контракт на ремонт набережной реки Миасс

Челябинское УФАС России выявило антиконкурентное соглашение на аукционе по ремонту набережной реки Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, нарушения антимонопольного законодательства установлены в действиях комитета дорожного хозяйства Челябинска, ООО «УралДорСтрой» (ранее – ООО ТПК «ЯКК») и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест».

Речь идет об аукционе 2019 года на выполнение работ по ремонту центральной части города в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС – пешеходной зоне по улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы и набережной реки Миасс на правом берегу от улицы Красной до улицы Кирова.

«Установлено, что работы по контракту на сумму 111,9 млн рублей осуществлялись до его заключения, – заявили представители надзорного органа. – Об этом свидетельствуют фотографии, размещенные в сообществе «Челябинский урбанист» в социальной сети «ВКонтакте», а также представленные в адрес антимонопольной службы РИА «Новый день».

Представители комитета и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» утверждали, что на фотографиях запечатлены мероприятия по демонстрационной выкладке плитки в целях создания эскизного проекта для заказчика аукциона. Однако антимонопольщики установили, что уже в августе 2019 года, еще до завершения аукциона и заключения контракта, отсутствовало асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, были выполнены устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, выкладка гранитных плит.

Общий доход компаний-участников cговора по результатам заключения муниципального контракта и договора субподряда составил 68 млн рублей.

Материалы дела в отношении комитета дорожного хозяйства Челябинска, ООО «УралДорСтрой» и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» будут направлены в правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.21

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