19-21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

19.06.2021, суббота

08:00 Челябинск – Фитнес-зарядка (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, улица 60-летия Октября, 11, воркаут-площадка)

12:00 Челябинск – Стрит-парад джазовых музыкантов в рамках фестиваля «Какой удивительный мир» (Кировка)

13:00 – 18:00 Челябинск – Концерты в рамках стрит-парада джазовых музыкантов: молодежный диксиленд «Kikin' Jass Orchestra» (Екатеринбург), биг-бэнд ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, группы Jazz Brassers, VG Collective, DV-Show квартет Дмитрия Барсукова и др. (Кировка, летняя эстрада у Главпочтамта)

13:00 – 17:00 Челябинск – Концерт солистов и коллективов Детской джазовой студии «Baby-Jazz» (Горсад им. А.С. Пушкина, летняя эстрада)

19:30 Челябинск – Танцевальная вечеринка ансамбля «Уральский диксиленд» (открытая площадка Государственного исторического музея Южного Урала, ул. Труда, 100)

21:30 Челябинск – Джем-сейшн, завершающий фестиваль «Какой удивительный мир» (бар Jackson's Bar & Grill, Свердловский пр., 70)

20.06.2021, воскресенье

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер: джаз и танцевальная музыка (детский парк им. В.В. Терешковой)

21.06.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:00 Челябинск – Открытие фестиваля песчаной скульптуры с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева (Сад камней, рядом с Государственным историческим музеем Южного Урала, ул. Труда, 100)

Челябинск. Другие новости 18.06.21

Укрупнение регионов России: за и против. / Мэрию Челябинска обвинили в сговоре с фирмой, получившей контракт на ремонт набережной реки Миасс. / ЦИК определил партии, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Читать дальше

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