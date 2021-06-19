Суточная выявляемость COVID-19 на Южном Урале превысила сотню

В Челябинской области за сутки выявлен 101 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 1 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 64 тысячи 713зараженных. 2 тысячи 952 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 732).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.06.21

19-21 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Укрупнение регионов России: за и против. / Мэрию Челябинска обвинили в сговоре с фирмой, получившей контракт на ремонт набережной реки Миасс. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»