Самолет, летевший из Челябинска в Симферополь, экстренно сел в Уфе

Самолет, летевший из Челябинска в Симферополь, экстренно посадили в Уфе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аэробус А-321 компании Nordwind, вылетел из Челябинска с 20-минутной задержкой: в 7:34 по местному времени вместо 7:10. Однако, долетев до Уральского хребта, самолет сделал несколько кругов над поселком Северные Печи (в районе озера Тругояк), после чего совершил посадку в аэропорту Уфы.

Причины незапланированной посадки пока не уточняются. Пассажиров разместили в гостинце и выдали талоны на питание.

Смогут ли уральцы добраться до Крыма к ночи, пока не ясно. Сначала планировалось, что борт до Симферопроля отправится из Уфы в 17:20 по местному времени, но сейчас на онлайн-табло аэропорта обозначен вылет в 18:50. В аэропорту Симферопроля его жду не ранее 19:30 по крымскому времени.

Челябинск, Павел Зварзин

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