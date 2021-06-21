В Челябинской области выявлено еще 103 новых случая коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 1 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 64 тысячи 919 зараженных. 2 тысячи 955 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 735).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.06.21

В мэрии Челябинска упорно не хотят озвучивать конкретные данные по реконструкции Комсомольского проспекта. / Уральские ученые вывели сорт засухоустойчивой смородины (ФОТО). / Самые крутые слухи недели: здравствуй, грусть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»