Мэрия Челябинска снова оштрафовала компанию Вайнштейнов

В Челябинске крупнейшего подрядчика вновь оштрафовали за неудовлетворительную уборку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала июня, по словам вице-мэра Максима Куляшова, обслуживающие городские дороги подрядные организации получили более 80 предписаний и 3 штрафа за ненадлежащее исполнение контрактов по содержанию улично-дорожной сети.

Эти 3 штрафа били выписаны на минувшей неделе и все – ООО «Строймеханизация».

Это далеко не первые штрафные санкции, которые получает компания, связанная с семьей предпринимателей Вайнштейнов. Так, в мае за ненадлежащее исполнение контракта фирма штрафовалась 5 раз, в апреле – так же. Число же получаемых компанией предписаний исчисляется десятками в месяц.

Напомним, ООО «Строймеханизация» является крупнейшим подрядчиком по содержанию улично-дорожной сети. Именно эта компания выиграла 4 из 6 аукционов на содержание дорог Челябинска. Всего за 3 года (2020-2022) мэрия заплатит предприятию 1,6 миллиарда рублей.

При этом к работе компании регулярно возникают претензии как у чиновников, так и у самих горожан. Например, на минувшей неделе челябинцев возмутила странная практика покраски дорожных ограждений: вместо кисти рабочие использовали строительные рукавицы. Оказалось, что «отметились» сотрудники фирмы, работающей на подряде у «Строймеханизации».

Челябинск, Виктор Елисеев

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