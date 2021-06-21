Изображая жертву: девицы, мешавшие спать густонаселенному микрорайону, требуют привлечь к ответственности того, кто пытался их усмирить

В Челябинске девицы устроили «рассветную вечернику» в густонаселенном микрорайоне. На замечания не реагировали, тогда один из жильцов не выдержал и отстегал тусовщиц ремнем. Девицы тут же заявили о нападении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в шестом часу утра 20 июня в микрорайоне «Академ Riverside».

На видео, выложенных в соцсетях, запечатлено как под окнами одного из многоэтажных домов девица танцует вокруг кальяна. К ней подъезжает машина, из которой выбираются еще три. Девушки кричат, прыгают, громко смеются, снимают все на телефон. Из их машины орет матом какой-то рэпер.

Наконец, из дома, расположенного метрах в 100 от места вечеринки, выходит мужчина, направляется к кальянщицам и замахивается ремнем. То есть девицы кричали так громко, что разбудили не только близлежащий дом. Одна из них не преминула снять, как за ее подружками гоняется разъяренные жилец. Когда, он удалился, девицы пересмотрели видео и отправились писать заявление в полицию.

И теперь переживают, что обидчика могут не найти, утверждая, что стражи порядка над ними лишь посмеялись. Они так же утверждают, что мужчина не вел с ними «предварительных переговоров»: только один раз с балкона приказал убираться, а потом сразу выбежал и начал бить.

Можно представить, какая слышимость в этом дворе, если девицы смогли разобрать сквозь собственные крики и ор музыки слова мужчины из дома, расположенного в метрах 100 от них. И как «наслаждались» девичей вечеринкой все в округе. Однако то, что они не давали спать тысячам людей, девиц не смущает.

А вот челябинцы, комментирующие происшествие в соцсетях, к ним сочувствия не испытывают. Одни поддерживают мужчину, другие говорят, что нужно было разобраться с тусовщицами законными методами, третьи предъявляют претензии полиции:

«Нельзя бить людей, что за дичь. Так и до суда Линча дойдем. Вызвал бы полицию...»

«Надо было полицию вызвать» – не смешите, они не приезжают или приезжают через 2-3часа, когда все закончится уже, и за ложный вызов с вас спросят. На Первом озере пьяные мужского пола чуть девушек не избили, но полиция так и не приехала на вызов. А эти пьяные после сели в тачку и уехали как ни в чем не бывало».

«У нас на днях тоже в 4 утра во дворе караоке пели во все горло, выслушав три песни, жильцы дома забросались певунов яйцами».

«Это не его дело. Разбираться с нарушением общественного порядка должна полиция. А применять насилие к людям у этого товарища права нет и не было. Надо действовать по закону, а не по беспределу».

«Две недели ходила в пункт к участковым: и утром, и вечером написать заявление – всегда закрыто. На звонки не отвечают».

«Конечно, так поступать мужику было нельзя. Хотя, во-первых, в полицию никогда не дозвонишься. Можно только звонить в службу спасения 112 и просить, чтобы они вызвали полицию. Обычно полиция приезжает минут через сорок, скрипя уазиком и включив проблесковый маячек, чтобы за 10 км такие компании могли разойтись, а они не работать. А по-человечески мужик прав: таких сейчас расплодилось немерено – орут по ночам, громко слушают музыку из авто. Вывод прост: будет работать полиция, как положено, не будет и таких самосудов».

«Непонятно, почему в полиции только посмеялись. Надо было им еще штраф вкатать за нарушение режима тишины в ночное время!»

«Интересно, в полиции протокол на самих девушек составили о нарушение общественного порядка или нет. Если же нет, нужно взять на контроль и сообщить в прокуратуру».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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