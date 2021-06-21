На Южном Урале жители депрессивного поселка вынуждены сбрасываться на окна для больницы

В Челябинской области жители поселка собирают деньги для замены остекления в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Магнитка, расположенного в Кусинском районе, начали сбор средств для замены оконных блоков в одном из кабинетов местной больницы. Объявление об этом опубликовали в социальных сетях.

«В поликлинике рабочего поселка Магнитка идет ремонт рентгенкабинета, уже получено новое оборудование. Однако своих средств на замену старых оконных блоков в рентгенкабинете у больницы нет. Установка новых окон в Магнитской больнице запланирована на следующий, 2022-й год, – рассказали инициаторы сбора средств. – Поменять же окна в рентгенкабинете необходимо в этом году, до установки нового цифрового рентгенаппарата. Предприятия Магнитки сейчас находятся в непростом положении и не могут оказать спонсорскую помощь поликлинике. Поэтому инициативная группа обращается к простым людям за помощью».

Для того, чтобы поменять окна, необходимо 39 тысяч рублей, говорится в объявлении. Прием пожертвований организовали в поселковом ДК «Горняк».

Напомним, поселок Магнитка – одна из наиболее депрессивных территорий Челябинской области. Ранее крупнейшее предприятие населенного пункта «Метагломерат» (принадлежит ЧЭМК) объявило о переходе на сезонную работу. Часть сотрудников были уволены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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