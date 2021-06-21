Южноуральских промышленников обещают штрафовать за сверхнормативные выбросы

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, курирующая экологию, поручила министерствам финансов и экономического развития, а также Росприроднадзору разработать проект закона об административной ответственности за несоблюдение нормативов по квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу в 12 промышленных центрах, участвующих в проекте «Чистый воздух». Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у замглавы российского кабинета министром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, предусматривающий наказания для предприятий и бизнесменов, не достигших целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ», должен быть представлен правительству до 30 октября 2021 года.

Напомним, проект «Чистый воздух» стартовал 1 января 2020 года в 12 городах России – Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Он должен продлиться до 31 декабря 2024 года.

Однако на сегодня в том же Челябинске власти региона лишь подписали соглашения о снижении выбросов. При этом чиновники уже привычно рапортуют о выполнении и даже перевыполнении целевых показателей. Так, выступая недавно на ПМЭФ, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что только рекультивация челябинской городской свалки снизит объемы вредных выбросов на 63 тысячи тонн. Это 22% от общего экологического эффекта по комплексному плану Челябинска, подчеркнул глава региона.

Интересно, что в 2017 году чиновники говорили, что рекультивация свалки снизит объем вредных выбросов на 10%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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