Южноуралец погиб, переплывая карьер на плоту

В Челябинской области в водоемах обнаружили тела двух мужчин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, одна из трагедий произошла 18 июня в городе Пласт.

На одном из местных карьеров отдыхали трое мужчин. Отдыхавшие у водоема друзья нашли самодельный деревянный плотик и, забыв о всех правилах безопасности, решили покататься. Когда под одним из них плотик перевернулся, вспомнили, что он плохо плавает. Переплыть карьер и оказать помощь товарищи не успели – мужчина ушел под воду.

Прибывшие на место ЧП спасатели Троицкого отряда областной ПСС в ходе водолазных погружений обнаружили тело 32-летнего утонувшего в 15 метрах от берега на глубине около 8 метров, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

В тот же день в Магнитогорске спасатели Магнитогорского отряда оказали помощь сотрудникам местной полиции. На реке Урал, в черте города, в районе моста Казачья переправа очевидцы заметили очертания человеческого тела в воде и сообщили о страшной находке в полицию. По обращению полиции спасатели с использованием лодки произвели транспортировку тела на берег – личность мужчины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить следствию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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