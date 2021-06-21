Челябинец организовал торговлю «левыми» сигаретами. На складе изъяли 26,5 тысяч пачек

В Челябинской области в суд направили уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции стоимостью более 2,3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

По версии следствия, мужчина в период с октября по декабрь 2020 года через объявления в сети «Интернет» приобрел сигареты различных марок, которые хранил на арендуемом складе в поселке Шершни до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Всего из незаконного оборота изъято 7 наименований немаркированной табачной продукции в количестве 26,5 тысяч пачек стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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