Прокуратура требует наказать чиновника, напортачившего с аукционом по новогодней иллюминации в Челябинске

Прокуратура Челябинска настаивает на наказании сотрудника муниципального учреждения за нарушение законодательства о закупках при обосновании цены контракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Челябинска провело проверку на основании публикаций в СМИ о передаче колонии многомиллионного контракта на новогоднее оформление города.

В результате выяснилось, что МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» при обосновании цены контракта стоимостью 64 миллиона рублей, нарушены нормы статьи 22 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Так, в ходе проверки прокуратура города запросила сведения у юридических лиц, которым были направлены запросы цены. И оказалось, что потенциальным подрядчикам запрос цены направлен только по части объектов, включенных в закупку.

«Таким образом, цена контракта сформирована учреждением на основании сведений, отличных от фактических условий контракта», – резюмировали в надзорном ведомстве.

По найденным нарушениям прокуратура города возбудила в отношении сотрудника учреждения административное дело о несоблюдении порядка или формы обоснования начальной цены контракта.

В ходе рассмотрения дела факт нарушения подтвердился, но мировой судья счел его малозначительным и дело прекратил.

Прокуратура города опротестовала это решение в районном суде, который протест удовлетворил, вернув дело на новое рассмотрение.

Отметим, что после проведения проверки контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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