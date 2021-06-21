Челябинка стала абсолютным победителем первой Европейской олимпиады для девочек по информатике

Школьница из Челябинска стала абсолютным победителем первой Европейской олимпиады для девочек по информатике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Швейцарии завершилась первая Европейская олимпиада для девочек по информатике. В состязании приняли участие 156 школьниц из 39 стран. Сборную команду России представляли 4 девушки. Каждая из них по результатам олимпиады завоевала золотую награду.

В индивидуальном зачете абсолютное первое место олимпиады поделили между собой одиннадцатиклассница челябинского физико-математического лицея №31 Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко из московской школы Центра педагогического мастерства: девушки набрали максимальный балл, справившись со сложнейшим заданием, которое решили лишь 15 участниц олимпиады.

Отметим, в апреле 2021 года Екатерина Шиляева стала победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады по информатике.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.21

Прокуратура требует наказать чиновника, напортачившего с аукционом по новогодней иллюминации в Челябинске. / «Перерабатываем десятую часть»: «мусорная реформа» в России продолжает «буксовать». / Челябинец организовал торговлю «левыми» сигаретами. На складе изъяли 26,5 тысяч пачек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»