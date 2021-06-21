российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 июня 2021, 18:26 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

Челябинка стала абсолютным победителем первой Европейской олимпиады для девочек по информатике

Школьница из Челябинска стала абсолютным победителем первой Европейской олимпиады для девочек по информатике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Швейцарии завершилась первая Европейская олимпиада для девочек по информатике. В состязании приняли участие 156 школьниц из 39 стран. Сборную команду России представляли 4 девушки. Каждая из них по результатам олимпиады завоевала золотую награду.

В индивидуальном зачете абсолютное первое место олимпиады поделили между собой одиннадцатиклассница челябинского физико-математического лицея №31 Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко из московской школы Центра педагогического мастерства: девушки набрали максимальный балл, справившись со сложнейшим заданием, которое решили лишь 15 участниц олимпиады.

Отметим, в апреле 2021 года Екатерина Шиляева стала победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады по информатике.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.21

Прокуратура требует наказать чиновника, напортачившего с аукционом по новогодней иллюминации в Челябинске. / «Перерабатываем десятую часть»: «мусорная реформа» в России продолжает «буксовать». / Челябинец организовал торговлю «левыми» сигаретами. На складе изъяли 26,5 тысяч пачек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,