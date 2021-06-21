На Южном Урале начали отменять Дни города из-за COVID-19

В двух муниципалитетах Челябинской области отказались от проведения Дня города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции принято решение об отмене масштабных празднований Дня города и Дня металлурга.

По традиции, эти два праздника жители Магнитки отмечают в один день – третье воскресенье июля.

Аналогичное решение приняли власти Нязепетровска, отменившие празднование Дня города, обычно проходящее в конце июня.

Напомним, на Южном Урале вторую неделю фиксируется рост заболеваемости COVID-19. При этом на сегодня, 21 июня, впервые за долгое время число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки превысило число выписанных.

Ранее стало известно об отмене в Челябинской области Ильменского и Бушуевского фестивалей, переносе Бажовского фестиваля и ряда спортивных мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.21

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