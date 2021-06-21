Челябинец избил врача на рабочем месте

В Челябинске задержали мужчину, избившего детского врача.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, около 04:00 в ГКБ №9. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии.

Сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в городской клинической больницы №9 Челябинска получили бойцы группы задержания силового ведомства. Прибыв на место, росгвардейцы услышали от детского травматолога-ортопеда, что один из посетителей напал на него в ходе ссоры, нанеся удар рукой в челюсть.

Мужчину задержали. Им оказался 38-летний челябинцев, ранее неоднократно судимый.

Челябинск, Виктор Елисеев

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