В Челябинске дома «маленькой Баварии» снова оказались под угрозой сноса

В Челябинске могут снести «Немецкий квартал», который долгое время отстаивали местные историки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт из Пензы признала знаменитый «немецкий квартал» в Металлургическом районе Челябинска не имеющим исторической и архитектурной ценности. Теперь дома могут снести. Об этом сообщил краевед, координатор инициативной группа «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

Напомним, вот уже несколько лет вокруг квартала разгораются споры. Именно благодаря усилиям его группы «АрхиСтраж» квартал домов по улице Социалистическая в Металлургическом районе был включен в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако, чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала домов 1940-х годов постройки, получившего в народе имя «маленькая Бавария» (здания строили немцы-трудармейцы и военнопленные). Не по нраву статус и некоторым жителям домов. Между тем, здания здесь достаточно ветхие.

Областные чиновники уже пытались лишить квартал статуса выявленного объекта культурного наследия. И тогда тоже обращались к экспертам из Пензы. Но летом прошлого года решение государственного комитета охраны памятников культурного наследия об исключении домов из списка памятников удалось оспорить в суде, и свое решение представители госкомитета отменили.

Но назначили новую экспертизу, и она вновь признала квартал не имеющим архитектурного значения. «Опротестовать эту экспертизу можно только через суд с предоставлением альтернативной экспертизы. Но сил и средств на это у меня нет. Дома снесут, если найдется застройщик», – рассказал Юрий Латышев.

По словам краеведа, в правительстве Челябинской области такому повороту только рады: чиновникам «просто надоели жалобы жильцов», считающих, что статус объекта культурного наследия мешает переселить их по программе расселения ветхо-аварийного жилья либо в рамках комплексного развития территории.

Многие челябинцы глубоко разочарованы перспективой уничтожения уникального квартала. «Почему в Магнитогорске такой же немецкий квартал – ценность и достопримечательность, а у нас какие-то странные люди решают сносить уникальную архитектуру», – возмущаются горожане.

Юрий Латышев направил в госкомитет охраны памятников культурного наследия протест на экспертизу. Хотя сам краевед признает, что формально требованиям она соответствует.

Челябинск, Виктор Елисеев

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